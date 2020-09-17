Саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем – Песков

Саммит "Нормандской четверки" нужно провести не "ради встречи", а ради результата, заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По словам Пескова, у России есть политическая воля для продолжения работы в нормандском формате Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков 17 сентября заявил, что саммит в нормандском формате стоит ждать в обозримом будущем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пескова, саммит нужно провести не "ради встречи", а ради результата. При этом он добавил, что у России есть политическая воля для продолжения работы в нормандском формате, поскольку Москва считает его безальтернативным.

Песков отметил, что сейчас бесполезно называть какие-то возможные даты проведения переговоров в нормандском формате. В то же время спикер Кремля подчеркнул, что до этой встречи должно быть зафиксировано выполнение договоренностей, достигнутых на предыдущем саммите глав стран "Нормандской четверки" в Париже.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября во время визита в Австрию президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров "Нормандской четверки", после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.