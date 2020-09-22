Командиры боевиков на Донбассе наживаются на "мертвых душах" – украинская разведка

Комиссия штаба 8-й армии Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, которая работает на Донбассе с 12 сентября, выявила многочисленные случаи нецелевого использования средств в подразделениях и частях российско-оккупационных войск.
Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.
В частности, установлены факты сокрытия некомплекта личного состава и содержания таким образом значительного количества так называемых "мертвых душ". Это позволило отдельным командирам присваивать значительные суммы средств, говорится в сообщении.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.