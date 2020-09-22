Командиры боевиков на Донбассе наживаются на "мертвых душах" – украинская разведка

С 12 сентября в соединениях и частях российско-оккупационных войск на Донбассе работает комиссия штаба 8-й армии Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации.

Комиссия штаба 8-й армии Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации, которая работает на Донбассе с 12 сентября, выявила многочисленные случаи нецелевого использования средств в подразделениях и частях российско-оккупационных войск.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

В частности, установлены факты сокрытия некомплекта личного состава и содержания таким образом значительного количества так называемых "мертвых душ". Это позволило отдельным командирам присваивать значительные суммы средств, говорится в сообщении.