Оккупанты готовят новую мобилизацию на Донбассе

На Донбассе оккупационные власти активизировали агитационную работу по призыву на военную службу лиц, проживающих на временно не подконтрольной Украине территории.

Подконтрольные России администрации на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей активизировали агитационно-пропагандистскую работу по призыву местных жителей в возрасте от 18 до 55 лет на военную службу. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ведомства, увеличилось количество пропагандистских мероприятий, проводимых оккупантами. В частности, участилось размещение объявлений соответствующего содержания в местных СМИ и общественных местах, а также рассылка смс-сообщений с агитацией на службу по контракту локальными операторами сотовой связи.

Кроме того, оккупанты увеличили количество агитационных групп, командированных из состава соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов, которые ведут вербовочную работу в населенных пунктах временно оккупированных территорий.

В 2014 году Россия незаконно аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.