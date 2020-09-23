Сутки на Донбассе. На всей линии разграничения соблюдается режим прекращения огня – штаб ООС

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, подчеркнули в штабе ООС.

22 сентября и с начала текущих суток на линии разграничения на Донбассе не зафиксировано нарушений прекращения огня. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook.

"22 сентября по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было. Впрочем, учитывая коварность вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины были готовы к адекватному реагированию на возможные вызовы. С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано", – сказано в релизе.

В штабе подчеркнули, что украинские военные придерживаются договоренностей, которые были достигнуты трехсторонней контактной группой 22 июля, и полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.

21 сентября пророссийские боевики три раза нарушили режим тишины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.