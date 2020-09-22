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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе трижды за сутки нарушили перемирие – штаб ООС

21 сентября, по данным штаба операции Объединенных сил, боевики стреляли в районе населенных пунктов Водяное и Марьинка Донецкой области.

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Утром 22 сентября на Донбассе стрельба не зафиксирована
Утром 22 сентября на Донбассе стрельба не зафиксирована
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

21 сентября боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, все случаи зафиксированы в Донецкой области. Об этом 22 сентября в Facebook проинформировал в сводке на 7.00 пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"21 сентября российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, выстрелы из стрелкового оружия, а позже из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна вражеская провокация из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку от Водяного", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что Вооруженные силы Украины ответный огонь не открывали, потому что "одиночные неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских защитников".

"Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 22 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы", – рассказали в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/954274918398458

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Вооруженные силы Украины, боевики, Марьинка, перемирие, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, операция Объединенных сил, ООС
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