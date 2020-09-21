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Николай Белесков
Николай Белесков

Главный консультант отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований.


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Мир может быть, только когда все поймут, что Украина может ответить. А сокращение вооружений и рассказы о силе дипломатии – это от лукавого

Этот материал можно прочитать и на украинском языке

Говорят, сегодня Международный день мира.

Ну что же... Жили мы до 2014 года в парадигме, где были сокращения вооружений, взаимные мероприятия доверия, рассказы о неделимой безопасности и о силе дипломатии, а не дипломатии силы. Украина была в авангарде этого всего – особенно там, где о сокращении вооружения. Еще бы немножко реформ, как после 1991 года, – и армии у нас вообще бы не было. И какой результат от этого? Правильно, получили мы по полной от жизни в этой парадигме конца истории.

Не. Я за мир и против войны. Но мир может быть только тогда, когда ни у кого не возникает желания тянуться к оружию, потому что есть понимание, что другая сторона может ответить. А потому лучше и не пробовать. Другие все схемы – это от лукавого. Или точно не в нашем фронтире.

Поэтому мне этот пункт новой стратегии национальной безопасности очень нравится:

44. Основной задачей в сфере военной безопасности является развитие потенциала сдерживания. Безусловным приоритетом являются боеспособные Вооруженные силы Украины, подготовленный и мотивированный военный резерв и эффективная территориальная оборона, которые в сочетании с возможностями других органов сектора безопасности и обороны способны нанести такие неприемлемые для противника потери на земле, в воздухе, на море и в киберпространстве, что сделает невозможным реализацию его агрессивных намерений.

Источник: Mykola Bielieskov / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, вооружение, агрессия, День мира, безопасность, Николай Белесков
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