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ПОЛИТИКА

Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности Украины

Конечной целью реализации стратегии национальной безопасности является утверждение свободной, богатой и безопасной Украины, сообщает пресс-служба президента Владимира Зеленского. Указ о введении в действие соответствующего решения СНБО пока не обнародован.

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На Банковой определились со стратегией нацбезопасности
На Банковой определились со стратегией нацбезопасности
Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября подписал указ №392/2020, которым утвердил стратегию национальной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Указ вводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "О стратегии национальной безопасности Украины". Пока что эти документы не обнародованы.

По сообщению пресс-службы, основными принципами государственной политики в сфере нацбезопасности стратегия определяет:

  • сдерживание – развитие оборонных возможностей для предотвращения вооруженной агрессии;
  • устойчивость – способность быстро адаптироваться к изменениям среды в области безопасности;
  • взаимодействие – развитие стратегических отношений с ключевыми иностранными партнерами (США, ЕС, НАТО) и прагматическое сотрудничество с другими государствами и международными организациями.

Приоритетами национальных интересов являются отстаивание независимости и государственного суверенитета; восстановление территориальной целостности в рамках международно признанной государственной границы Украины; общественное развитие, прежде всего развитие человеческого капитала; защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины; европейская и евроатлантическая интеграция.

В стратегии учтены изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике, распространением COVID-19, усилением опасности возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и т.д.

"В стратегии определено, что Украина стремится к миру, который является залогом развития государства, а человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – наивысшая социальная ценность. Конечной целью реализации стратегии является утверждение свободной, богатой, безопасной Украины, в которой господствует право, где каждый может реализовать свои таланты и способности, где люди дышат чистым воздухом, пьют чистую воду и с которой свяжут судьбу их дети и внуки", – добавили в пресс-службе.

6 мая 2015 года Совет национальной безопасности и обороны принял стратегию национальной безопасности Украины, реализация которой была рассчитана до 2020 года. Стратегию называли основным документом военного планирования в условиях российской агрессии.

Новую стратегию нацбезопасности СНБО обсуждал на заседании в январе 2020 года. Секретарь совета Алексей Данилов рассказывал, что "в основу документа была положена избирательная программа президента". В феврале документ под названием "Безопасность человека – безопасность страны" был передан на утверждение Зеленскому.

Теги: СНБО, указ, Владимир Зеленский, безопасность
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