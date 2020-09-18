Минобороны Украины разрабатывает стратегию военной безопасности

Акцент в стратегии военной безопасности Украины будет сделан на развитии особого партнерства страны с НАТО с целью получения полноправного членства в Альянсе, заявил министр обороны Украины Андрей Таран.

Министерство обороны Украины разрабатывает стратегию военной безопасности страны. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщает 18 сентября пресс-служба ведомства.

По словам министра, работа над стратегией военной безопасности ведется, исходя из основ новой стратегии национальной безопасности.

Прежде всего, акцент в документе будет сделан на развитии особого партнерства Украины с НАТО с целью получения полноправного членства в Альянсе.

"Опережающие темпы сближения с Альянсом, свидетельством чего является предоставление Украине еще в июне статуса партнера с расширенными возможностями, позволяют говорить о достижимости воплощения такой амбициозной цели, как полноправное членство в НАТО. Министерством обороны Украины начата системная работа по ускорению оборонной реформы по нормам, принципам и стандартам НАТО. Это нашло практическое и конкретное содержание в виде введенных проектов по 10 приоритетным направлениям", – подчеркнул Таран.

Для обработки проектов стратегии военной безопасности и стратегического оборонного бюллетеня Украины создана рабочая группа во главе с первым заместителем министра обороны Иваном Руснаком. В ее состав, помимо специалистов Министерства обороны и Генерального штаба ВСУ, приглашены представители Офиса президента Украины, аппарата СНБО, секретариата Кабинета Министров, Национального института стратегических исследований, составляющих сил обороны, а также совета по содействию имплементации реформ Минобороны Украины и общественного совета при МО.

Новую стратегию нацбезопасности СНБО обсуждал в январе 2020 года. Секретарь совета Алексей Данилов рассказывал, что "в основу документа была положена избирательная программа президента". В феврале документ под названием "Безопасность человека – безопасность страны" был передан на утверждение президенту Владимиру Зеленскому. Окончательный текст стратегии учитывает изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике и распространением COVID-19, отмечала пресс-служба главы государства.

14 сентября Зеленский утвердил стратегию нацбезопасности Украины.

17 сентября глава государства в ходе выступления на открытии учений Rapid Trident 2020 заявил о необходимости активизировать реформы, которые позволят Украине получить план действий по членству в НАТО.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, 12 июня 2020-го Украина получила статус партнера расширенных возможностей.