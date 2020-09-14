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Опубликован полный текст стратегии нацбезопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил текст стратегии национальной безопасности. Документ состоит из 70 пунктов и предусматривает, что на его основе будут разработаны 15 отдельных программ в области безопасности.

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В Украине приняли новую стратегию под названием "Безопасность человека безопасность страны"
В Украине приняли новую стратегию под названием "Безопасность человека – безопасность страны"
Фото: depositphotos.com

14 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил проект стратегии национальной безопасности под названием "Безопасность человека – безопасность страны", а президент Владимир Зеленский утвердил это решение своим указом. Полный текст стратегии публикует сайт главы государства.

Документ состоит из пяти разделов и 70 пунктов.

В разделе І – "Приоритеты национальных интересов Украины и обеспечения национальной безопасности, цели и основные направления государственной политики в сфере национальной безопасности" – декларируется, что наивысшей социальной ценностью является человек, его жизнь и здоровье.

"Украина стремится к миру. Мир – залог развития Украины", – говорится в стратегии.

Раздел ІІ называется "Текущие и прогнозируемые угрозы национальной безопасности и национальным интересам Украины с учетом внешнеполитических и внутренних условий". Авторы документа подчеркивают, что нарастающими дисбалансами мирового развития пытается воспользоваться Россия, продолжающая вооруженную агрессию против Украины.

Раздел III – "Основные направления внешнеполитической и внутриполитической деятельности государства для обеспечения ее национальных интересов и безопасности". Подчеркивается, что стратегическим курсом Украины является ее вступление в Евросоюз и НАТО.

Приоритетными названы отношения с США, Великобританией, Канадой, Францией, Германией. Стратегическое партнерство Украина собирается развивать с Азербайджаном, Литвой, Грузией, Польшей, Турцией. Должны сохраняться партнерские контакты с другими государствами Балтии и государствами Северной Европы, а также тесные добрососедские отношения с государствами Центральной и Юго-Восточной Европы. Отношения с Беларусью и Молдовой описаны как "прагматические".

Россия названа "источником долгосрочных системных угроз".

В разделе IV ("Направления и задачи реформирования и развития сектора безопасности и обороны") речь идет о модернизации Вооруженных сил, оборонного комплекса, спецслужб, Нацполиции и т.д.

Раздел V ("Ресурсы, необходимые для реализации стратегии") предусматривает, что на основе стратегии будут разработаны 15 национальных программ, которые определят пути и инструменты ее реализации.

Новую стратегию нацбезопасности СНБО обсуждал в январе 2020 года. Секретарь совета Алексей Данилов рассказывал, что "в основу документа была положена избирательная программа президента". В феврале документ под названием "Безопасность человека – безопасность страны" был передан на утверждение Зеленскому. Окончательный текст стратегии учитывает изменения ситуации в сфере национальной безопасности и обороны, связанные с кризисными явлениями в мировой экономике и распространением COVID-19, отмечала пресс-служба главы государства.

Теги: Украина, СНБО, евроинтеграция, Владимир Зеленский, безопасность
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