ООН не имеет доступа к местам лишения свободы в ОРДЛО

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не может попасть в места лишения свободы в ОРДЛО и призывает представителей так называемой местной власти как можно скорее предоставить такой доступ.
Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга 22 сентября, который транслировал "Український кризовий медіа-центр".
"На территории самопровозглашенных республик мы видим, что нас не пускают к заключенным и в места лишения свободы. Международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к таким местам, и это должно произойти как можно скорее", – сказал она.
17 сентября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от боевиков на Донбассе допустить представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к незаконно удерживаемым на оккупированной территории гражданам Украины.
Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины сразу после аннексии Крыма в 2014 году. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.