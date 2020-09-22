ООН не имеет доступа к местам лишения свободы в ОРДЛО

В ООН призвали обеспечить доступ мониторинговой миссии по правам человека в места лишения свободы на оккупированных территориях.

Богнер обратилась к представителям ОРДЛО с требованием обеспечить доступ миссии ООН в места лишения свободы на оккупированных территориях Фото: un.org.ua

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине не может попасть в места лишения свободы в ОРДЛО и призывает представителей так называемой местной власти как можно скорее предоставить такой доступ.

Об этом заявила глава миссии Матильда Богнер во время брифинга 22 сентября, который транслировал "Український кризовий медіа-центр".

"На территории самопровозглашенных республик мы видим, что нас не пускают к заключенным и в места лишения свободы. Международные организации должны иметь беспрепятственный доступ к таким местам, и это должно произойти как можно скорее", – сказал она.

17 сентября глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук потребовал от боевиков на Донбассе допустить представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к незаконно удерживаемым на оккупированной территории гражданам Украины.