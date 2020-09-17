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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кравчук требует от боевиков допустить Красный Крест к незаконно удерживаемым в ОРДЛО украинцам

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук подчеркнул, что боевики, среди прочего, должны предоставить Красному Кресту доступ к "секретной донецкой тюрьме "Изоляция", известной пытками украинцев.

Кравчук: Украина искренне благодарна МККК и ОБСЕ
Кравчук: Украина искренне благодарна МККК и ОБСЕ
Фото: ЕРА

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук требует от боевиков на Донбассе допустить представителей Международного комитета Красного Креста (МККК) к незаконно удерживаемым на оккупированной территории гражданам Украины.

Об этом 17 сентября проинформировал Офис президента.

Кравчук отметил, что только Украина выполняет договоренности о беспрепятственном доступе МККК к удерживаемым лицам, достигнутые на нормандском саммите в Париже в декабре 2019 года и на встрече советников лидеров стран нормандского формата, которая состоялась в Берлине 11 сентября.

"Украина искренне благодарна МККК и ОБСЕ... за последовательную поддержку справедливых требований украинской стороны. В то же время все обращения относительно доступа МККК к удерживаемым гражданам Украины грубо игнорируются и не выполняются именно со стороны ОРДЛО и Российской Федерации", – рассказал первый президент Украины.

По его словам, украинская сторона получила ответ лишь относительно одного из 175 удерживаемых в ОРДЛО украинцев.

"Возмущение вызывают часто нечеловеческие условия содержания граждан Украины, отсутствие медицинской помощи, жестокое обращение, нередко пытки. Мы требуем прекратить издевательства над нашими гражданами и обеспечить доступ к ним представителей МККК", – заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук подчеркнул, что доступ должен быть предоставлен, среди прочего, "к секретной донецкой тюрьме "Изоляция", которая известна пытками украинцев и нечеловеческими условиями содержания, "и всем другим застенкам".

О достигнутой в Берлине договоренности о беспрепятственном допуске МККК ко всей территории ОРДЛО говорил 12 сентября руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Леонид Кравчук, ОБСЕ, Берлин, Донбасс, боевики, Красный Крест, пытки, украинцы, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, тюрьмы, ТКГ
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