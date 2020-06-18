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Красный Крест направил в ОРДЛО 45 тонн гуманитарной помощи

Красный Крест отправил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей продуктовые наборы и стройматериалы, сообщает Госпогранслужба Украины.

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Три грузовика с гумпомощью последовали в оккупированный Донецк
Три грузовика с гумпомощью последовали в оккупированный Донецк
Фото: dpsu.gov.ua

Международный комитет Красного Креста направил на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 45 тонн гуманитарной помощи. Об этом 18 июня сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Груз для граждан, которые вынужденно проживают в условиях российской оккупации, сегодня был пропущен через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое". После этого три грузовика с гумпомощью последовали в Донецк.

Отмечается, что Красный Крест отправил в ОРДЛО продуктовые наборы и стройматериалы.

По данным Организации Объединенных Наций, на гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году в общей сложности потребуется $158 млн.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, оккупация, Госпогранслужба, боевики, Красный Крест, помощь, ОРДЛО
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