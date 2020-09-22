С начала войны на Донбассе погибли более 3 тыс. мирных жителей – мониторинговая миссия ООН

С момента начала войны на Донбассе ранения и травмы получили более 7 тыс. гражданских лиц, сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер.

С начала войны на Донбассе погибли 3367 гражданских лиц. Об этом сообщила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на презентации доклада о правах человека 22 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"С момента начала конфликта общее число погибших гражданских лиц достигло 3367 человек, более 7 тыс. получили травмы и ранения", – сказала она.

За первые семь месяцев 2020 года погибли 18 гражданских, ранения получили 89. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, отметила Богнер.

"С 1 августа мы не зарегистрировали ни одного погибшего гражданского лица или разрушений гражданских объектов в результате военных действий", – добавила она.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В декабре 2019-го Министерство иностранных дел Украины сообщало, что война на Донбассе унесла 14 тыс. жизней, 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. 26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.