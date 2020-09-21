Украина демонстрирует излишнюю чуткость к кремлевским пожеланиям в переговорах по ситуации на Донбассе, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому важно, чтобы состоялся очередной обмен пленными. Об этом заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

Никто до конца не знает и не понимает, какие договоренности достигаются сторонами в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 21 сентября, заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Очень часто российская сторона что-нибудь заявляет, а наша либо опровергает это заявление, либо говорит: "Ну да, было, но не так". То есть в любом случае мы получаем неполную и искривленную информацию", – считает народный депутат.

Достоверных сведений о том, кто, с кем и о чем договаривается, сегодня нет, подчеркнул Рахманин.

"Украина демонстрирует излишнюю чуткость к кремлевским пожеланиям, потому что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому очень важно, чтобы состоялся очередной обмен [пленными]. А ведь суть не в том, чтобы обменивать, а в том, чтобы не было новых пленных, суть в том, чтобы война наконец-то закончилась. Но она не закончится, если мы идем на уступки. Процесс завершения войны начинается с отстаивания собственной позиции. Тот, кто идет на поводу у врага, рано или поздно проигрывает. Удивительно, почему такой совершенно очевидной вещи никто не понимает", – отмечает глава фракции "Голос".

Он подчеркнул, что есть два способа решения: мирный и военный. Военный недостижим при сегодняшнем наборе обстоятельств, а мирный невозможен без ущерба для национальной безопасности Украины.

"Но есть и промежуточный способ. Он называется "замораживание". Это единственное, что мы можем в этой ситуации сделать. К великому сожалению, мы потеряли время, чтобы заморозить ситуацию на максимально выгодных для нас условиях. Для этого необходимо было приложить определенные дипломатические усилия, привлечь в качестве активных сторонников США, Великобританию и Германию. Такая возможность была", – считает Рахманин.

Он говорит, что в любом случае Украине придется идти на уступки.

"Но обещания легализовать оккупационную власть при помощи псевдовыборов и содержать эту власть за деньги украинских налогоплательщиков – это не уступка, это форма предательства", – сказал нардеп.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.