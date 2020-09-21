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Рахманин: Украина демонстрирует излишнюю чуткость к кремлевским пожеланиям

Украина демонстрирует излишнюю чуткость к кремлевским пожеланиям в переговорах по ситуации на Донбассе, потому что президенту Украины Владимиру Зеленскому важно, чтобы состоялся очередной обмен пленными. Об этом заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

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Рахманин: Процесс завершения войны начинается с отстаивания собственной позиции
Рахманин: Процесс завершения войны начинается с отстаивания собственной позиции
Фото: Голос / Facebook

Никто до конца не знает и не понимает, какие договоренности достигаются сторонами в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом в интервью "Фактам", которое опубликовано 21 сентября, заявил глава парламентской фракции "Голос" Сергей Рахманин.

"Очень часто российская сторона что-нибудь заявляет, а наша либо опровергает это заявление, либо говорит: "Ну да, было, но не так". То есть в любом случае мы получаем неполную и искривленную информацию", – считает народный депутат.

Достоверных сведений о том, кто, с кем и о чем договаривается, сегодня нет, подчеркнул Рахманин.

"Украина демонстрирует излишнюю чуткость к кремлевским пожеланиям, потому что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому очень важно, чтобы состоялся очередной обмен [пленными]. А ведь суть не в том, чтобы обменивать, а в том, чтобы не было новых пленных, суть в том, чтобы война наконец-то закончилась. Но она не закончится, если мы идем на уступки. Процесс завершения войны начинается с отстаивания собственной позиции. Тот, кто идет на поводу у врага, рано или поздно проигрывает. Удивительно, почему такой совершенно очевидной вещи никто не понимает", – отмечает глава фракции "Голос".

Он подчеркнул, что есть два способа решения: мирный и военный. Военный недостижим при сегодняшнем наборе обстоятельств, а мирный невозможен без ущерба для национальной безопасности Украины.

"Но есть и промежуточный способ. Он называется "замораживание". Это единственное, что мы можем в этой ситуации сделать. К великому сожалению, мы потеряли время, чтобы заморозить ситуацию на максимально выгодных для нас условиях. Для этого необходимо было приложить определенные дипломатические усилия, привлечь в качестве активных сторонников США, Великобританию и Германию. Такая возможность была", – считает Рахманин.

Он говорит, что в любом случае Украине придется идти на уступки.

"Но обещания легализовать оккупационную власть при помощи псевдовыборов и содержать эту власть за деньги украинских налогоплательщиков  – это не уступка, это форма предательства", – сказал нардеп.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) начала работу летом 2014 года. С мая 2015 года в рамках контактной группы действует четыре подгруппы: по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам. Группа собирается либо в Минске, либо проводит заседания в режиме видеоконференции. В ее состав входят представители Украины, России и ОБСЕ.

Теги: Сергей Рахманин, Донбасс, Владимир Зеленский, контактная группа, обмен пленными, минские переговоры, война на Донбассе, партия Голос
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