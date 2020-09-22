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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд в Чехии приговорил к 4,5 года тюрьмы белоруса, воевавшего на стороне боевиков "ДНР"

Прокуратура Чехии просила суд в Праге приговорить к 15 годам лишения свободы воевавшего за боевиков на Донбассе гражданина Беларуси Алексея Фадеева.

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Суд также принял решение выдворить Фадеева из страны
Суд также принял решение выдворить Фадеева из страны
Фото: pixabay.com

В Праге завершился судебный процесс над проживающим в Чехии гражданином Беларуси Алексеем Фадеевым, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Об этом 22 сентября сообщает "Радіо Свобода".

Корреспондент радио отмечает, что прокуратура просила для обвиняемого 15 лет тюрьмы.

Фадеева выдворят из страны на четыре года – это также решил суд.

Процесс над 41-летним Фадеевым начался в июле. Согласно обвинительному заключению, Фадеев участвовал в конфликте с октября 2014-го по май 2016 года "с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины, которые стремятся отделиться от Украины и создать независимое государственное образование – так называемую "ДНР". По информации прокуратуры, Фадеев имел оружие и принимал участие в различных "военных заданиях" вооруженных формирований группировки "ДНР".

Фадеев отвергал обвинения, утверждая, что стрелял только на стрельбищах. Он заявил, что не занимался террористической деятельностью, а только хотел помочь "защититься от украинских фашистов".

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Беларусь, Чехия, тюрьма, Донбасс, Прага, боевики, приговор, ДНР, война в Украине, война на Донбассе, суд
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