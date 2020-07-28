В Праге начался суд над белорусом, воевавшим на стороне боевиков "ДНР"

Проживающий в Чехии гражданин Беларуси Алексей Фадеев утверждает, что он не террорист и лишь помогал людям "защититься от украинских фашистов". За участие в террористической группировке ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

В Праге начался судебный процесс над проживающим в Чехии гражданином Беларуси Алексеем Фадеевым, подозреваемым в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. Об этом 27 июля сообщило издание iDNES.cz.

Согласно обвинительному заключению, Фадеев участвовал в конфликте с октября 2014-го по май 2016 года "с намерением активно поддерживать сепаратистские группировки на востоке Украины, которые стремятся отделиться от Украины и создать независимое государственное образование – так называемую "ДНР".

По информации прокуратуры, Фадеев имел оружие и принимал участие в различных "военных заданиях" вооруженных формирований группировки "ДНР".

"Помимо патрулирования подсудимый активно участвовал в боевых действиях против украинских войск, защищающих суверенитет и территориальную целостность Украины", – сказано в обвинительном заключении.

Фадеев отвергает обвинения, утверждая, что стрелял только на стрельбищах. Он заявил, что не занимался террористической деятельностью, а только хотел помочь "защититься от украинских фашистов".

Издание отмечает, что чешское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет за участие в террористической деятельности.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.