Журналисты назвали боевиков, которые вместе с Гиркиным устраивали казни в Славянске

Журналисты "Радио Свобода" установили личности и новые детали о семи из девяти участников "военных трибуналов" в Славянске.

На основе документов, найденных в кабинете, который использовал бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин в здании СБУ в Славянске, данных из открытых источников и интервью с жертвами пыток и членами их семей журналисты установили личности и новые детали о семи из девяти участников казней, которые проводили боевики в Славянске. Об этом сообщает "Радио Свобода".

По информации журналистов, помогали Гиркину во время "военных трибуналов" по меньшей мере девять человек. Их имена СМИ называет в своей публикации. Речь идет о Викторе Аносове, Вячеславе Апраксимове, Михаиле Николаеве, неком Юрии Владимировиче (фамилия неизвестна), Александре Зюбанове, Сергее Трифонове, Павле Воловие, Сергее Здрилюке и человеке по прозвищу Берия.

"Большинство мужчин сейчас женаты, вернулись к нормальной жизни: занимаются местным бизнесом и ведут активные профили в социальных сетях: делятся своими фотографиями в семейном кругу и показывают свой летний отдых в России, в подконтрольном России Крыму или на подконтрольных поддерживаемых Россией частях Донбасса. На фотографиях можно увидеть, как некоторые из них обнимают детей и внуков, которые родились уже после расстрелов", – пишет "Радио Свобода".

В апреле 2014 года Гиркин приехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

16 июня Офис генерального прокурора Украины объявил Гиркину подозрение в нарушении законов и обычаев войны из-за убийства трех украинцев. Гиркин признался в том, что отдавал соответствующие приказы, в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.