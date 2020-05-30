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Гиркин заявил, что Гордон пытался его гипнотизировать во время интервью

Бывший главарь российских боевиков на оккупированном Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) признался, что во время интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону чувствовал себя как "преступник на допросе у следователя", а также что "полностью уничтожил свою возможную политическую карьеру" в РФ.

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Гиркин заявил, что Гордон "наращивал давление в ходе беседы", будто "строгий, жесткий следователь", допрашивающий преступника
Гиркин заявил, что Гордон "наращивал давление в ходе беседы", будто "строгий, жесткий следователь", допрашивающий преступника
Скриншот: Сладков плюс / YouTube

Бывший главарь российских боевиков на оккупированной части Донбасса, "экс-министр обороны ДНР" и полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) убежден, что украинский журналист Дмитрий Гордон пытался его гипнотизировать во время интервью. Об этом он заявил во время эфира на YouTube-канале "Сладков плюс".

"У меня вообще сложилось впечатление (может быть, оно обманчивое), что он [Гордон] пытался осуществлять некое психологическое давление путем… Конечно, через камеру это сделать чрезвычайно сложно, но, говорят, некоторые умеют. Типа гипноза что-то. То есть вот такие черные, абсолютно угольные глаза… Не знаю, носит ли он специальные линзы или у него действительно во всю радужку…" – заявил Гиркин.

Боевик добавил, что большую часть интервью складывалось впечатление, что его допрашивает "строгий, жесткий следователь", а не представитель масс-медиа.

"Он [Гордон] наращивал давление в ходе беседы. То есть начав достаточно дружелюбно и мягко, он постоянно наращивал темп, все более пытаясь перейти к фактическому допросу. И где-то к середине беседы, на самом деле, его речь и его физиогномика – это все, как будто он следователь. Строгий, жесткий следователь. И он допрашивает преступника", – сказал Гиркин.

Он также подчеркнул, что после этого интервью "полностью уничтожил свою возможную политическую карьеру", поскольку признался в убийстве украинских граждан на территории оккупированного Донбасса в 2014 году.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. На данный момент его посмотрело свыше 4,6 млн человек. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге.

Спустя два дня боевик дал интервью газете Times. В нем он заявил, что берет на себя "моральную ответственность" за гибель 298 человек на борту Boeing 777. Официальный представитель прокуратуры Нидерландов заявил, что заявления Гиркина могут быть приобщены к делу о катастрофе Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что информация из интервью Гордона с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Дмитрий Гордон, Игорь Гиркин, интервью
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