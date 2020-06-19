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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гиркин заявил, что ищет работу

Если верить бывшему "министру обороны ДНР" Игорю Гиркину, на его нынешней работе "не хотят рисковать" из-за него.

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Гиркин утверждает, что трудится на фирме "с сотнями сотрудников"
Гиркин утверждает, что трудится на фирме "с сотнями сотрудников"
Фото: ЕРА

Бывший "министр обороны ДНР", обвиняемый по делу о гибели рейса MH17, Игорь Гиркин (Стрелков) сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте", что скоро будет безработным.

"Начинаю искать новую работу. На нынешней мне (со всем уважением) сообщили, что рисковать ради меня одного всей фирмой (с сотнями сотрудников) более не в состоянии", – написал Гиркин.

Он не уточнил, где работает.

Под руководством Гиркина 12 апреля 2014 года боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля банда перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года Гиркин называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что он сложил полномочия и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Является одним из четырех обвиняемых на процессе о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Суд проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Россия, Игорь Гиркин, работа
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