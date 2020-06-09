Суд в Нидерландах приобщит к делу МН17 интервью Гиркина Гордону

Судья Хендрик Стенхейс, который председательствует в судебном процессе по делу о крушении MH17 на Донбассе, сообщил, что к материалам дела приобщат интервью экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина, которое он дал основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. В интервью Гиркин, в частности, заявил, что несет "косвенную ответственность" за авиакатастрофу.

Суд в Нидерландах, который рассматривает дело о катастрофе малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, приобщит к материалам интервью экс-главаря боевиков "ДНР" Игоря Гиркина основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Об этом 8 июня во время судебного заседания сообщил председательствующий судья Хендрик Стенхейс, сообщила "Немецкая волна".

Речь идет об интервью, которое Гордон обнародовал 18 мая. Во время него бывший боевик говорил и о деле MH17.

Он, в частности, сказал: "Естественно, я понимал, что поскольку боевые действия, которые идут на Донбассе, ведутся в значительной степени при моем участии, то я тоже несу косвенную ответственность за эту гибель". Гиркин заявил, что крушение самолета было для него "очень сильным ударом".

После выхода интервью часть журналистов, политиков и активистов раскритиковали Гордона, они заявили, что таким образом журналист легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. Гордон же настаивал, что эти материалы можно будет использовать в судебном процессе против Гиркина.

Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года вблизи Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту (граждане Нидерландов, Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Германии, Бельгии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии).

Согласно выводам международной следственной группы, рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета орудие вернули в РФ. Следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области. Группа восстановила маршрут, по которому перевозили установку.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в крушении рейса MH17. Россия свою причастность к катастрофе отрицает.

9 марта 2020 года Окружной суд Гааги начал рассматривать дело о крушении малайзийского самолета. Обвиняемых по делу четверо: "министр обороны" группировки "ДНР", гражданин РФ Игорь Гиркин (Стрелков), глава "ГРУ ДНР", гражданин РФ Сергей Дубинский (Хмурый), его подчиненный, гражданин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а также гражданин Украины, командир разведывательного батальона 2-го отдела "ГРУ ДНР" Леонид Харченко (Крот). Гиркин, Дубинский и Харченко отказались участвовать в судебном процессе, Пулатова в суде представляет группа адвокатов.

Место проведения процесса в силу публичного интереса и большого количества участников решили перенести из здания суда в юридический комплекс города Бадхоеведорп рядом с аэропортом Схипхол.

Второй блок слушаний начался 8 июня и должен продлиться до 3 июля.