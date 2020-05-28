Экс-"премьер ДНР" Бородай: Признания Гиркина Гордону будут, к сожалению, использованы против России в судебных процессах

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону бывший главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) сознался в военных и уголовных преступлениях, эти признания будут использованы в судах не только против самого Гиркина, но и против России в целом, заявил экс-"премьер-министр ДНР" Александр Бородай.

Бородай: Гиркин во многом сознался. Его слова могут быть интерпретированы как признание в убийствах мирных жителей Фото: Robert Ghement / ЕРА

Признания, которые экс-главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин (Стрелков) сделал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, будут использованы в судебных процессах против России, в том числе в деле о сбитом малайзийском рейсе МН17, которое сейчас рассматривается в Нидерландах. Об этом в эфире российского "Царьград ТВ" 27 мая заявил бывший "премьер-министр ДНР" Александр Бородай.

"Те признания, которые он [Гиркин] сделал Гордону… Простите, эти признания могут и будут (это допускают и украинское, и западное законодательство) использованы против Гиркина. К сожалению, не только против Гиркина, но и против России в судебных процессах. В частности, в том процессе, который сейчас идет в Нидерландах. Это очевидно", – убежден Бородай.

Он добавил, что Гиркин в беседе с Гордоном сознался в своих военных и уголовных преступлениях на оккупированных территориях Донбасса в 2014-м.

"Гиркин действительно дал себя допросить. Были вопросы, расставленые по ранжиру и согласованные со спецслужбами. Гордон уже получил массу благодарностей от представителей различных государственных органов Украины. Соответственно, он просто допросил Гиркина. И Гиркин ему самым странным образом во многом, так сказать, сознался. То есть те слова, которые он произнес, могут быть интерпретированы как признание в убийствах мирных жителей, то бишь в военных и уголовных преступлениях", – подытожил Бородай.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде, говорил о военном конфликте на Донбассе, сбитом в Донецкой области малайзийском самолете, о президенте РФ Владимире Путине, его бывшем помощнике Владиславе Суркове и суде в Гааге.

Спустя два дня боевик дал интервью газете Times. В нем он заявил, что берет на себя "моральную ответственность" за гибель 298 человек на борту Boeing 777. Официальный представитель прокуратуры Нидерландов заявил, что заявления Гиркина могут быть приобщены к делу о катастрофе Boeing 777 малазийских авиалиний.

В Офисе генпрокурора Украины сообщили, что информация из интервью Гордона с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.