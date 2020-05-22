Савченко считает, что интервью Гиркина Гордону может помочь осудить Плотницкого

Бывший главарь российских боевиков на Донбассе Игорь Гиркин в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону подтвердил, что бывший главарь луганских боевиков Игорь Плотницкий жив, отметила экс-нардеп Надежда Савченко.

Бывший народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что интервью экс-главаря российских боевиков на Донбассе Игоря Гиркина основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону может помочь осудить бывшего главаря луганских боевиков Игоря Плотницкого. Об этом 22 мая она сказала в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"В Украине проходит суд по Игорю Плотницкому, который обвиняется, среди прочего, в моем похищении и передаче в Российскую Федерацию. Суды идут уже седьмой год, но сейчас суды остановились, потому что никто не знает, жив ли Плотницкий. Делаются запросы в Россию, внятных ответов нет (или вообще никаких нет). А в интервью, когда Дмитрий спрашивал про Плотницкого и Захарченко, Гиркин сказал, что Плотницкий "был хитрым человеком, знал, где брать и с кем делиться, и поэтому до сих пор жив". То есть я узнала, что [Плотницкий] жив. Если бы Дмитрий мог взять еще одно интервью и разузнать об этом побольше, наверное, мы бы получили ответы для украинских судов и осудили, хотя бы заочно", – отметила Савченко.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.