Шендерович: Мои пять копеек в коллизию Гордон – Стрелков. Журналист может брать интервью хоть у Гитлера

Вокруг интервью с одним из главарей боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) сложилась парадоксальная ситуация, когда журналист Дмитрий Гордон вынужден "оправдываться за то, в чем совершенно прав", заявил российский публицист и писатель Виктор Шендерович.

Виктор Шендерович: Журналист может брать интервью хоть у Гитлера, и это большая журналистская удача, если удается договориться о таком интервью Фото: Феликс Розенштейн / Gordonua.com

Журналист имеет право брать интервью даже у лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, а после, словно медработник, "заполнить медицинскую карту, ни в чем не соврав". Об этом на своей странице в Facebook написал публицист Виктор Шендерович, комментируя интервью основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым).

"Мои пять копеек в коллизию Гордон – Стрелков. Журналист может брать интервью хоть у Гитлера, и это большая журналистская удача, если удается договориться о таком интервью, остается только завидовать. […] Журналист должен, как проктолог, вымыть руки после приема и аккуратно заполнить медицинскую карту, ни в чем не соврав. Единственное, но очень важное, отличие – по роду своей работы он как раз не имеет права хранить чужие тайны, открывшиеся в результате такого разговора. Это общественно важное знание, а его работа – увеличивать количество такого знания", – написал Шендерович.

Он также добавил, что брать интервью у кого бы то ни было не означает разделять его "интересы и идеалы".

"На что журналист не имеет права? Он не имеет права на общие с Гитлером интересы и идеалы (в этом случае он становится пресс-службой Гитлера или его пиар-агентом). Он не должен пить с ним пиво в свободное время, фотографироваться в обнимку, кичиться знакомством и набивать себе цену своими возможностями в связи с таким знакомством", – подчеркнул Шендерович.

Писатель назвал парадоксом ситуацию, которая сложилась в обществе вокруг самого факта появления интервью.

"Смешной вырисовывается парадокс: Гордон сейчас оправдывается за то, в чем он совершенно прав!" – убежден Шендерович.

Интервью Гордона с Гиркиным вышло в YouTube 18 мая. Оно было записано по Skype. Во время интервью Гиркин признался, что отдавал приказы убивать украинцев, и назвал имена активистов, которых расстреляли по его команде. Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и бывшим "прокурором" аннексированного Россией Крыма Натальей Поклонской, которое вышло ранее в этом месяце, будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

Журналист-расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев считает, что информация, озвученная Гиркиным, может быть использована в судебном процессе против последнего. "Для меня очевидно, что часть вопросов была подготовлена с целью, чтобы Гиркин попался", – подчеркнул представитель Bellingcat.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.

Во время аннексии Крыма Россией в феврале – марте 2014 года гражданин РФ Гиркин был советником главы оккупационной администрации Сергея Аксенова. С апреля по август 2014-го участвовал в военном конфликте на Донбассе. Под его руководством в апреле боевики захватили Славянск Донецкой области (они удерживали город до июля). В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия "министра обороны ДНР" и вернулся в Россию.

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.