Илларионов: Может ли журналист брать интервью у убийцы и террориста? Безусловно. На совести Путина, Си, Мугабе, Асада, Мадуро гораздо больше жизней, чем у Гиркина. В чем разница?

Журналисты брали и берут интервью у кровавых диктаторов и аморальных личностей, таких как президент РФ Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Сирии Башар Асад, президент Венесуэлы Николас Мадуро, покойный лидер Зимбабве Роберт Мугабе, никто в мире не думает осуждать сотрудников медиа за это. Однако беседы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с "экс-прокурором" Крыма Натальей Поклонской и экс-главарем боевиков "ДНР" Игорем Гиркиным вызвали "чудовищно тоталитарную реакцию", отметил российский аналитик, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов.

Интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем боевиков Игорем Гиркиным и с бывшим "прокурором Крыма" Натальей Поклонской вызвали у части общественности в России и в Украине такую ожесточенную, "чудовищно тоталитарную" реакцию, что приходится повторять азбучные истины о свободе слова и о праве журналиста на выполнение своих профессиональных обязанностей. Об этом заявил российский аналитик, старший научный сотрудник Института Катона в Вашингтоне Андрей Илларионов в LiveJournal.

Вопрос, может ли журналист интервьюировать того, кого хочет, Илларионов назвал "нелепейшим для любого человека, покинувшего старшую группу детского сада".

Он обратил внимание на то, что представители СМИ регулярно брали и берут интервью у президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, президента Сирии Башара Асада, президента Венесуэлы Николаса Мадуро, покойного лидера Зимбабве Роберта Мугабе, которые "являются врагами гораздо большей части человечества, чем Гиркин и Поклонская".

"Может ли журналист (или любой иной человек) брать интервью у убийцы и террориста? Безусловно. На совести Путина, Си, Мугабе, Асада, Мадуро гораздо больше человеческих жизней, чем у Гиркина. Почему у террористов, виновных в гибели сотен тысяч и миллионов людей, можно брать интервью, а у террористов, виновных в гибели десятков и сотен людей, нельзя? В чем разница?" – интересуется аналитик.

Никто не ведет кампании по осуждению репортеров, общавшихся с Путиным, заметил Илларионов.

"Гиркин, отдававший приказы на убийство людей и лично убивавший, – безусловно, мерзавец. А Путин, публично обещавший прятать своих подонков за спинами женщин и детей, – меньший мерзавец? Путин, по приказам которого убито 14 тысяч украинцев, тысяча грузин и осетин, десятки тысяч сирийцев, чеченцев, русских, в результате действий и бездействия которого прямо сейчас погибают от COVID-19 тысячи российских граждан, он что, меньший мерзавец?" – написал он.

Только в 2020 году интервью у экс-главаря боевиков "ДНР" брали Стив Розенберг из ВВС и Марк Беннеттс из Times, напомнил Илларионов. "Никто не называет их ни предателями, ни изменниками, ни консервами КГБ/ФСБ", – добавил он.

Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине

Гордон опубликовал в YouTube интервью с Поклонской 11 мая, с Гиркиным – 18 мая. Обе программы были записаны по Skype.

Ряд журналистов, политиков и активистов раскритиковали интервью. Они заявили, что таким образом Гордон легитимизирует преступников в украинском информационном пространстве. 18 мая под редакцией издания "ГОРДОН" в Киеве активисты провели митинг.

В комиссии по журналистской этике заявили, что программа с Поклонской не нарушает украинское законодательство и может быть использована против нее во время расследования оккупации Крыма. В Офисе генпрокурора сообщили, что информация из интервью с Гиркиным и Поклонской будет приобщена к уголовным производствам, которые касаются вооруженной агрессии РФ против Украины. "Могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов после выхода интервью с Гиркиным, который является одним из четырех обвиняемых по делу о катастрофе рейса МН17 в Донецкой области в 2014 году.

Сам Гордон заявил, что интервью были сделаны им "в содружестве с украинскими спецслужбами". По его словам, информация о преступлениях против Украины, озвученная в интервью Поклонской и Гиркиным, передана в Гаагу для использования в качестве показаний на процессе по делу об аннексии Крыма и военной агрессии на Донбассе.

В СБУ заявили, что программы с Поклонской и Гиркиным изучаются на предмет доказательств агрессии РФ против Украины, и отметили, что проведение интервью было инициативой журналиста.