Илларионов: Не хватит места перечислить малую толику того, что сделал Гордон по раскрытию агентуры КГБ/ФСБ в Украине

Гиркин, отдававший приказы на убийство и лично убивавший – мерзавец. А Путин – меньший мерзавец? Где кампании осуждения журналистов, задающих вопросы Путину?

Главной жертвой цензуры, блокировок, уголовных преследований неугодных журналистов – какими бы причинами они ни оправдывались – является информация. И, следовательно, удар цензуры направлен против всех нас – граждан, кто мог бы и должен получать разную информацию, исходящую из разных источников, представляющую разные взгляды. Но не получает. Не потому, что такой информации в принципе нет, а потому что какой-то чиновник (или инициативщик) набрался совершенно неописуемой наглости решать за нас, что именно нам позволено читать, смотреть, слушать, а что – нет.

Казалось бы, все эти соображения – истины настолько очевидные, банальные, избитые, что повторять их совершенно неприлично.

Однако последние интервью Дмитрия Гордона, сделанные им с Натальей Поклонской и Игорем Гиркиным, вызвали у некоторой части "прогрессивной общественности" как в России, так и в Украине такую чудовищно-тоталитарную реакцию, что придется повторить еще раз некоторые совершенно азбучные истины, осваиваемые в цивилизованном обществе, самое позднее, в старшем дошкольном возрасте.

Итак, несколько банальнейших вопросов с несколькими очевиднейшими ответами.

1. Может ли журналист (или любой иной человек) брать интервью у того, у кого он хочет взять интервью?

Это нелепейший вопрос для любого человека, покинувшего старшую группу детского сада, минимально способного на самостоятельное мышление. Тем не менее, будем повторять эти самоочевидные истины до тех пор, пока они не будут усвоены. Безусловно, может.

2. Может ли журналист (или любой иной человек) брать интервью у врага? Врага твоей страны, твоего народа, твоей политической силы?

Безусловно. Журналисты регулярно берут интервью у Путина, Си, Мугабе, Ассада, Мадуро... Они являются врагами гораздо большей части человечества, чем Гиркин и Поклонская. Где хваленая принципиальность противников брать интервью у врагов рода людского? Ничего не слышал о кампаниях осуждения тех журналистов, кто бежит на пресс-конференции этих монстров, задает им вопросы, берет у них интервью. Почему?

3. Может ли журналист (или любой иной человек) брать интервью у убийцы и террориста?

Безусловно. На совести Путина, Си, Мугабе, Ассада, Мадуро гораздо больше человеческих жизней, чем у Гиркина. Почему у террористов, виновных в гибели сотен тысяч и миллионов людей, можно брать интервью, а у террористов, виновных в гибели десятков и сотен людей, нельзя? В чем разница?

4. Может ли журналист (или любой иной человек) брать интервью у совершенно аморального типа?

Безусловно. Гиркин, отдававший приказы на убийство людей и лично убивавший, – безусловно мерзавец. А Путин, публично обещавший прятать своих подонков за спинами женщин и детей, – меньший мерзавец? Путин, по приказам которого убито 14 тысяч украинцев, тысяча грузин и осетин, десятки тысяч сирийцев, чеченцев, русских, в результате действий и бездействия которого прямо сейчас погибают от COVID-19 тысячи российских граждан, он, что, – меньший мерзавец? Где кампании осуждения журналистов, задающих вопросы Путину?

Почему украинский журналист хуже, недостойнее, бесправнее британского или американского журналиста, беспрепятственно берущих интервью у Гиркина?

5. Почему украинский (российский) журналист хуже, недостойнее, бесправнее британского или американского журналиста?

Стив Розенберг из "Би-Би-Си" и Марк Бенеттс из "Таймс" беспрепятственно берут интервью у Гиркина, и никто не называет их ни предателями, ни изменниками, ни консервами КГБ/ФСБ. Independent, Time, ABC, CNN регулярно брали интервью у Усамы бен Ладена, и ни у одного разумного человека во всем мире не возникло сомнений, в чем заключалась позиция журналистов.

В чем разница между британцами и американцами, с одной стороны, и украинцами и русскими, с другой? Разница только в одном – в уровне сознания некоторых постсоветских граждан, вроде бы уже вышедших из совка – при том, что совок из них еще не вышел.

6. Может ли украинский (российский) журналист готовить вопросы интервью с помощью специалистов спецслужб?

А вот как вы думаете – Зеленский накануне встречи с Путиным не пользовался услугами спецслужб? А Порошенко? А любой другой руководитель любого другого государства? А вообще – как вы думаете, в своей постоянной работе руководители государств не пользуются услугами спецслужб?

Разочарую девственно-наивную часть своих читателей – каждый рабочий (как и каждый выходной) день каждого ответственного лидера начинается со знакомства с докладами спецслужб. Плюс дополнительные встречи, доклады, обсуждения. Кому-то это может нравиться, кому-то – нет, но такова жизнь. Спрашивается, почему Путину можно? Почему Зеленскому, Порошенко, Трампу, Макрону, Джонсону, Меркель и так далее можно общаться со спецслужбами? А журналисту Гордону нельзя?

Каковы причины такой дискриминации? Почему журналистам нельзя пользоваться знаниями, опытом, трюками специалистов спецслужб? Почему не только журналистам, но и всем нам, гражданам страны, своей деятельностью, своими налогами обеспечивающим всю работу всех спецслужб, нельзя пользоваться их услугами? Почему мы должны работать на них? А они не должны работать на нас? Почему Путину, Зеленскому, Порошенко, Меркель это можно? А Гордону, Цимбалюку, Портникову нельзя? Что за сословные предрассудки?

7. В чем разница между Гордоном и тысячами других украинских (и российских) журналистов?

Дмитрий Гордон воспользовался услугами спецслужб и тут же, сразу же, немедленно сообщил об этом всему миру. Тем самым обессмыслив любые попытки всяческих потенциальных угроз, шантажа, слухов, намеков. Воспользовался услугами – и тут же рассказал об этом всему миру. В отличие от всех других...

Записные обличители Гордона действительно полагают, будто бы ни один другой украинский (или российский) журналист никогда не пользовался услугами спецслужб? Или его не использовали спецслужбы? Что, действительно так думают? Или только делают вид?

Скажите, а кто из других украинских (или российских) журналистов не просто вынужденно признавался, будучи припертым подозрениями и обвинениями к стенке, а тут же взял и сообщил городу и миру: да, я действительно работал со спецслужбами? Пожалуйста, имена, фамилии, явки...

Кто обнародовал бы материалы о связях с КГБ Валентина Юмашева, приведшего к власти Владимира Путина?

Наконец, последнее соображение. И оно адресовано не "профессиональным патриотам", не порохоботам, не пригожинским троллям, мобилизованным по тревоге, а нормальным людям, не потерявшим ни способности самостоятельно думать, ни делать из этого очевидные выводы.

Назовите, пожалуйста, фамилию, имя, отчество любого другого журналиста – украинского, российского, британского, американского, какого угодно – какой бы сделал многочасовые интервью, уже ставшие неотъемлемой частью трагической истории нашего общества, пронизанного насквозь сетями советских и российских спецслужб, с:

Владимиром Буковским,

Владимиром Войновичем,

Наумом Коржавиным,

Иваном Драчем,

Кахой Бендукидзе,

Борисом Немцовым,

Валерией Новодворской,

Мустафой Джемилевым,

Юрием Шухевичем,

Натаном Щаранским,

Игорем Юхновским,

Михаилом Саакашвили,

Виктором Суворовым,

Марком Солониным,

Гарри Каспаровым.

Кто опубликовал бы "Перечень сведений, запрещенных к опубликованию в открытой печати и по радио"?

Кто обнародовал бы материалы о связях с КГБ Валентина Юмашева, приведшего к власти Владимира Путина?

Кто методично публикует главы совершенно беспрецедентной книги Владимира Попова "Записки бывшего подполковника КГБ"?

В этом тексте мне не хватит места перечислить даже малую толику того, что успел сделать Дмитрий Гордон по раскрытию масштабов проникновения агентуры КГБ/ФСБ в советское, российское, украинское общества. Тот, кто не утратил способности думать, тот сможет сам сделать выводы и понять, что этот человек означает для советских и российских спецслужб.

Вот, пожалуйста, назовите мне фамилию любого другого журналиста во всем мире, кто сделал бы хоть что-нибудь подобное. Я записываю...