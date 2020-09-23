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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения – штаб ООС

Украинские военнослужащие на Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили выявленные беспилотники боевиков, что сделало невозможным их дальнейшее использование, сообщает штаб операции Объединенных сил.

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По данным штаба ООС, боевики использовали беспилотники типа "Квадрокоптер" и "Фантом 4"
По данным штаба ООС, боевики использовали беспилотники типа "Квадрокоптер" и "Фантом 4"
Фото: depositphotos.com

На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения сторон. Об этом 23 сентября сообщает штаб операции Объединенных сил.

Пролет беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов был зафиксирован в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

По данным штаба ООС, противник использовал беспилотники типа "Квадрокоптер" и "Фантом 4".

Украинские военнослужащие при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили выявленные БПЛА боевиков, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/642970103323220/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Украина, военные, агрессия, боевики, беспилотники, Водяное, война на Донбассе, ООС
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