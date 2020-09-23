На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения – штаб ООС

Украинские военнослужащие на Донбассе при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили выявленные беспилотники боевиков, что сделало невозможным их дальнейшее использование, сообщает штаб операции Объединенных сил.

На Донбассе беспилотники боевиков пересекли линию разграничения сторон. Об этом 23 сентября сообщает штаб операции Объединенных сил.

Пролет беспилотных летательных аппаратов российских оккупантов был зафиксирован в районе населенного пункта Водяное Донецкой области.

По данным штаба ООС, противник использовал беспилотники типа "Квадрокоптер" и "Фантом 4".

Украинские военнослужащие при помощи средств радиоэлектронной борьбы подавили выявленные БПЛА боевиков, что сделало невозможным их дальнейшее использование.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.