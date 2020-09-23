На Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения в результате взрыва

По данным оперативно-тактической группировки "Восток" операции Объединенных сил, подорвавшиеся в Донецкой области украинские военнослужащие получили ранения средней степени тяжести.

23 сентября в Донецкой области в результате взрыва ранения получили двое украинских военнослужащих. Об этом в Facebook проинформировала оперативно-тактическая группировка "Восток" операции Объединенных сил.

"23 сентября в районе населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Защитникам Украины предоставлена домедицинская помощь, их оперативно доставили в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Представители группировки "Восток" отметили, что у раненых состояние средней степени тяжести.

Обстоятельства происшествия выясняет военная служба правопорядка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.