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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Фокин извинился, что назвал боевиков ОРДЛО "повстанцами"

Первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что вместе с коллегами в ТКГ прилагает усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, которые значат "несравненно больше", чем "неудачно употребленное слово".

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Фокин: Правильно было бы сказать "боевики"
Фокин: Правильно было бы сказать "боевики"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Первый заместитель главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе Витольд Фокин заявил, что "опрометчиво употребил термин "повстанцы", когда в интервью "Українському радіо" говорил о боевиках на Донбассе. 

Его комментарий опубликовало агентство "Интерфакс-Украина" 24 сентября. 

"И хотя это слово использовалось и предыдущим президентом Украины, в частности, в его речи, если не ошибаюсь, в Цюрихском университете в январе 2015 года, правильно было бы сказать "боевики". Я искренне прошу прощения у всех, кого задели мои слова. Как патриот Украины и как один из первых руководителей возрожденного Украинского государства я искренне желаю и сделаю все для того, чтобы в Украину вернулся мир, чтобы не гибли наши военные, мирные граждане. Такой вижу свою роль в украинской делегации в трехсторонней контактной группе", – заявил Фокин. 

Фокину "действительно жаль", что его "оговорка вызвала столь значительный резонанс" в обществе, пишет агентство. 

"Усилия, которые мы с коллегами прилагаем для достижения нашей с вами общей цели – восстановления суверенитета Украины и территориальной целостности нашего государства в международно-признанных границах, – имеют несравненно большее значение, чем неудачно употребленное слово", – заверил он. 

О "повстанцах" Фокин вспомнил, когда говорил о необходимости создать в не подконтрольных Киеву районах Донбасса временное правительство под эгидой Совета Безопасности ООН до проведения выборов.

"Это, по сути, не новое предложение, о нем уже говорили. Россия согласилась на это средство движения к миру, но сказала, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на нынешней линии разграничения. Конечно, с этим согласиться нельзя. Надо или такой же контингент разместить на границе с Россией, чтобы прекратить оттуда помощь повстанцам, или по всей территории [ОРДЛО]. В конце концов, в Минских соглашениях написано, что можно сосредоточить войска ООН на линии разграничения и на территории, на которой будут проводиться выборы", – заявил Фокин.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский вывел из состава делегации второго президента Украины 81-летнего Леонида Кучму, возглавлявшего ее до 28 июля, и назначил на должность главы делегации 86-летнего первого президента Украины Леонида Кравчука. В августе 87-летний Фокин стал его первым заместителем.

Теги: война в Украине
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