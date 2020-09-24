Зеленский: Я не знаю, когда будет встреча лидеров "Нормандской четверки"

15 сентября президент Украины Владимир Зеленский предполагал, что встреча советников лидеров стран нормандского формата может состояться в течении 10 дней. 24-го он сказал, что не знает, когда это может случиться.

Зеленский: Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 24 сентября, что ему неизвестна дата следующей встречи лидеров стран нормандского формата.

"Я не знаю, когда будет встреча лидеров, поэтому врать не буду. Но я знаю, что после результативной встречи советников должна быть следующая встреча лидеров", – сказал он на брифинге во время визита в Словакию, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Зеленского, точной даты ближайшей встречи советников лидеров "Нормандской четверки" пока нет.

"Мы ждем встречи. Потому что встречи советников – это не просто приехали серьезные люди о чем-то поговорить. Нам нужна встреча, за которой следует результат. Когда встречались советники и потом была встреча лидеров "Нормандской четверки", кроме режима тишины мы видели возвращение пленных. [...] Я не знаю, когда будет эта встреча [советников]. У меня есть информация, что она готовится в ближайшее время", – добавил президент.

9 декабря 2019 года в Париже прошел саммит лидеров "Нормандской четверки" – Украины, России, Франции и Германии. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте-апреле 2020 года, однако этого не произошло.

11 сентября 2020 года в Берлине провели переговоры советники глав стран "Нормандской четверки". Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак по их итогам заявил, что камнем преткновения стал вопрос о проведении местных выборов в Украине.

15 сентября Зеленский заявил, что, по его мнению, в течение 10 дней может состояться встреча советников лидеров "Нормандской четверки", после которой должна быть встреча непосредственно лидеров.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков 16 сентября заявил, что о встрече лидеров "Нормандской четверки" говорить рано, а 17-го сказал, что ее стоит ждать в обозримом будущем.