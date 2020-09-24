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Минреинтеграции рассказало, как получить деньги за разрушенное жилье на Донбассе

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины опубликовало пошаговую инструкцию получения денег за разрушенное жилье в результате боевых действий на Донбассе.

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За разрушенные дома государство готово платить не более 300 тыс. грн
За разрушенные дома государство готово платить не более 300 тыс. грн
Фото: EPA

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины разъяснило, как получить компенсацию за разрушенное жилье на Донбассе. Пошаговую инструкцию министерство опубликовало 23 сентября.

В государственном бюджете Украины в 2020 году на такие расходы предусмотрели 20 млн грн.

"Денежная компенсация будет предоставляться пострадавшим собственникам жилья на контролируемой правительством Украины территории, которое было разрушено после 14 апреля 2014 года", – уточнили в министерстве.

Прежде всего для получения компенсации необходимо подать два пакета документов в орган местного самоуправления (ОМС), военно-гражданскую администрацию (ВГА) или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту расположения разрушенного жилья. В первый пакет входят:

  • заявление о проведении обследования жилья по утвержденной форме;
  • копия документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины;
  • копия документа с данными о регистрационном номере учетной карточки плательщика налогов;
  • нотариально заверенные копии документов, подтверждающие наличие права собственности на жилье у пострадавшего на момент подачи заявления.

Заявителю обязаны дать ответ о решении и дате проведения проверки жилья после пяти календарных дней с момента поступления заявления (проверку жилья проводят не позднее 30 календарных дней с момента принятия такого решения).

По желанию потерпевший может присоединиться к работе комиссии по обследованию, дать объяснения, добавить документы или информацию и проводить фото- и видеофиксацию проверки жилья.

При наличии оснований заявитель должен получить в течение трех рабочих дней после проведения обследования акт о проведении обследования и справку о признании лица пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации от ОМС или ВГА.

Заявитель может открыть банковский счет. Второй пакет документов для ОМС или ВГА включает в себя:

  • заявление о выплате денежной компенсации (в нем указывается, что заявитель не обращался за помощью в другие ОМС или ВГА, а также реквизиты банковской карты); 
  • копию справки о признании лица пострадавшим из-за чрезвычайной ситуации;
  • копию акта обследования жилья;
  • информационную справку (выписку) из Государственного реестра имущественных прав на недвижимое имущество про прекращение права собственности на жилье из-за его уничтожения.

После трех рабочих дней пострадавший получает копию решения с указанием суммы компенсации за разрушенное жилье.

В случае положительного решения комиссии о выплате компенсаций на банковский счет потерпевшего отправят деньги в течение пяти рабочих дней с момента поступления бюджетных средств региональным органам социальной защиты населения.

Размер компенсации не будет превышать 300 тыс. грн, рассказали в Минреинтеграции.

Фото: mtot.gov.ua
Фото: mtot.gov.ua

"Радіо Свобода" со ссылкой на данные мониторинговой миссии ООН по правам человека сообщило, что в Украине по обе стороны линии разграничения во время боевых действий было повреждено или разрушено более 50 тыс. жилых домов. На подконтрольной Украине территории повреждены более 20 тыс. домов. Оценить убытки на оккупированной территории невозможно: к этим объектам не имеют доступа ни представители власти, ни независимые эксперты.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Донбасс, деньги, война в Украине, выплаты, пострадавшие, война на Донбассе, имущество, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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