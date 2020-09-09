Переселенцы в Киеве требовали финансирования жилищных программ

Возле Офиса президента Украины в Киеве 8 сентября прошел митинг, на котором вынужденные переселенцы из Крыма и Донбасса требовали финансирования государственных жилищных программ, сообщает "Еспресо".
Основное требование митингующих к президенту Украины Владимиру Зеленскому – обеспечить доступное кредитование под покупку жилья с низкой процентной ставкой 3%. Организаторы митинга говорят, что подобные государственные программы в Украине есть, однако они не финансируются.
Участники митинга заявили, что требуют от украинской власти реального финансирования подобных программ уже в нынешнем году, а также предложили создать рабочую группу или координационный совет по решению данного вопроса с участием переселенцев.
Среди предложений, которые прозвучали на митинге от активистов, были, в частности, создание кооперативов и поиски инвесторов для завершения недостроев.
По состоянию на 7 сентября 2020 года в Украине на учете как внутренне перемещенные лица находятся, по данным Министерства социальной политики, более чем 1 млн 455 тыс. человек.
В 2019 году решение жилищного вопроса для одного внутренне перемещенного лица обходилось украинскому госбюджету более чем в 1 млн грн, информировали в Минсоцполитики. "За счет субвенции в размере 25 млн грн, выделенной из государственного бюджета органам местного самоуправления, был решен жилищный вопрос 24 внутренне перемещенных лиц", – отметили в ведомстве.
Вице-премьер-министр Украины Алексей Резников назвал "утопией" вариант предоставления государством квартир всем внутренне перемещенным лицам в то время, когда есть другие социальные программы.