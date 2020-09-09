Переселенцы в Киеве требовали финансирования жилищных программ

8 сентября возле Офиса президента Украины прошел митинг переселенцев с Донбасса и из Крыма – они требовали государственной поддержки в обеспечении жильем.

Жилищные программы для переселенцев в Украине существуют, однако не финансируются – участники митинга под ОП Фото: espreso.tv

Возле Офиса президента Украины в Киеве 8 сентября прошел митинг, на котором вынужденные переселенцы из Крыма и Донбасса требовали финансирования государственных жилищных программ, сообщает "Еспресо".

Основное требование митингующих к президенту Украины Владимиру Зеленскому – обеспечить доступное кредитование под покупку жилья с низкой процентной ставкой 3%. Организаторы митинга говорят, что подобные государственные программы в Украине есть, однако они не финансируются.

Участники митинга заявили, что требуют от украинской власти реального финансирования подобных программ уже в нынешнем году, а также предложили создать рабочую группу или координационный совет по решению данного вопроса с участием переселенцев.

Среди предложений, которые прозвучали на митинге от активистов, были, в частности, создание кооперативов и поиски инвесторов для завершения недостроев.