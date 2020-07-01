Кабмин Украины выделил деньги на жилье для 300 военных, которые были ранены на Донбассе

Помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получившие ранения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Предусмотрено выделение 305 млн грн, которые пойдут на то, чтобы обеспечить военнослужащих квартирами и домами Фото: pixabay.com

Правительство Украины одобрило выделение средств на приобретение жилья для украинских военных и их семей, об этом сообщила пресс-служба Кабинета Министров 1 июля.

Предусмотрено выделение 305 млн грн, которые пойдут на то, чтобы обеспечить квартирами и домами почти 300 военных и их семьи.

Помощь от государства получат военнослужащие, принимавшие участие в отражении вооруженной агрессии на Донбассе и получившие ранения, подчеркнул премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Эти люди защищали нашу независимость и территориальную целостность. Наши военные – это наши герои, поэтому мы, как правительство и общество, должны отдавать им должное, в том числе создавать достойные условия для проживания и работы. Это очень важно, чтобы наши ребята на передовой видели и понимали, что государство подставляет плечо и помогает им и их семьям. Наше решение сегодня не только о социальных обязательствах, а также о национальной безопасности нашей страны", – заявил Денис Шмыгаль.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.