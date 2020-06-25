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Переселенцы из Золотого, которые из-за давления боевиков в 2018 году покинули свои дома, получили новое жилье

Новое жилье внутренне перемещенные граждане из Золотого Луганской области получили согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского.

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Вручение ордеров и ключей от квартир состоялось в Северодонецке
Вручение ордеров и ключей от квартир состоялось в Северодонецке
Фото: president.gov.ua

Переселенцы из Золотого Луганской области, которые в 2018 году из-за давления незаконных вооруженных формирований вынужденно покинули свои дома, получили новое жилье. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

Новое жилье внутренне перемещенные граждане получили согласно поручению президента Украины Владимира Зеленского.

Вручение ордеров и ключей от квартир состоялось в Северодонецке. Отремонтированное жилье получили 10 семей. Еще в пяти квартирах продолжаются ремонтные работы.

20 ноября 2019 года во время рабочей поездки в Луганскую область Зеленский встретился с некоторыми из этих семей. Люди обратились к главе государства с просьбой помочь в получении жилья, так как из-за российских оккупантов свои дома они были вынуждены покинуть в течение получаса. Зеленский поручил главе Луганской ОГА Сергею Гайдаю помочь этим семьям в поиске и обустройстве жилья. Вскоре были найдены квартиры, в которых сделали капитальный ремонт.

"Мы обещали – и сделали. Мы должны защищать наших граждан. Рад, что семьи, которые пережили шок войны, теперь могут обустроиться и снова почувствовать домашний уют", – сказал Зеленский.

8 мая 2020 года президент в ходе визита в Золотое осмотрел жилье, которое было подготовлено для внутренне перемещенных лиц за счет государства.

Населенный пункт Золотое-4 был одним из мест разведения сил и средств в 2019 году.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Украина, Северодонецк, боевики, переселенцы, Золотое, Владимир Зеленский
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