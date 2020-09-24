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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина не поддается на шантаж, и Россия это видит – Зеленский

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Киеву удается найти баланс в диалоге с Россией как с субъектом переговорного процесса трехсторонней контактной группы в Минске.

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Зеленский: Мы делаем все для того, чтобы этот диалог был
Зеленский: Мы делаем все для того, чтобы этот диалог был
Фото: president.gov.ua

Украине удается находить баланс для проведения заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом заявил президент Украинского государства Владимир Зеленский на брифинге во время визита в Словакию 24 сентября, передает корреспондент издания "ГОРДОН"

"Украина не идет на шантаж. И это видят сегодня все: и Европа, и, кстати, Россия. Но мы действительно находим сегодня баланс для заседания трехсторонней контактной группы в Минске. Баланс во взвешенной политике и в диалоге в режиме заседания ТКГ, и в диалоге с РФ – субъектом минского процесса", – сказал Зеленский. 

Процесс переговоров в Минске он назвал хрупким и нестабильным.

"Мы делаем все для того, чтобы этот диалог был, для того, чтобы был результат. Результат этих заседаний – "Минска" или "Нормандии" – мы с вами знаем, какой: сложный режим прекращения огня, непростой режим тишины, но он есть", – добавил президент Украины. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

22 июля 2020 года ТКГ согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

6 сентября, на 42-й день перемирия, боевики на Донбассе прицельно обстреляли украинские позиции в Донецкой области, был ранен военнослужащий. В тот же день в Луганской области в результате обстрела боевиками погиб еще один украинский военнослужащий.

Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, шантаж, война в Украине, конфликт, война на Донбассе, режим тишины, ТКГ
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