Зеленский предложил открыть в Киеве штаб-квартиру международного офиса по противодействию дезинформации

Дезинформация и фейковые новости могут влиять на мировые рынки и ход выборов в разных странах, с этим явлением необходимо бороться на международном уровне, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание международного офиса по противодействию дезинформации и фейкам. Такое предложение прозвучало в его выступлении на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которое разместил в YouTube Офис президента Украины.

По его словам, дезинформация и фейковые новости сегодня могут влиять на мировые рынки, биржи и избирательный процесс.

"Украина, как одна из стран, которая с 2014 года активно противодействует пропаганде и информационным атакам, готова инициировать создание в Киеве штаб-квартиры международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде", – сказал Зеленский.

