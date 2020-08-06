Россия является наибольшей в мире машиной по созданию и распространению фейков и дезинформации – Кулеба

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия обвиняет украинский проект StopFake в том, чем занимается сама – распространении фейков и дезинформации.

Россия "атакует" украинский волонтерский проект StopFake. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 6 августа на брифинге, который транслировал Facebook МИД.

По его словам, РФ предпринимает для этого "системные усилия".

"Грустная ирония, но Россия, которая является страной с наибольшей в мире машиной по созданию и распространению фейков и дезинформации разного рода, атакует украинскую организацию, которая борется с фейками, борется с дезинформацией, – и обвиняет ее, собственно, в том, что Россия делает сама, то есть распространении фейков и дезинформации", – сказал Кулеба.

Он считает, что StopFake "неудобен" для России.

"Очевидно, что она использует любую возможность, чтобы подорвать доверие к любым украинским институтам, в том числе к StopFake", – объяснил украинский дипломат.

8 июля представители проекта StopFake заявили об усилении информационных атак против их команды. "Мы убеждены, что грубые, неправдивые статьи, дискредитирующие деятельность организации, а также персональные угрозы, которые получают редакторы и сотрудники напрямую связаны с фактчекенговою работой StopFake", – объяснили в проекте.