"Бавария" – "Севилья". Онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА
Сегодня вечером в Будапеште мюнхенская "Бавария", выигравшая Лигу чемпионов, сыграет с испанской "Севильей", которая стала победителем Лиги Европы, за Суперкубок УЕФА. В прямом эфире игру будет показывать телеканал "Футбол 3", издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.