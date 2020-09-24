"Динамо" выиграло в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" в первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов на выезде обыграло бельгийский "Гент" со счетом 2:1, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
В составе украинского клуба голами отметились Владислав Супряга (9-я минута) и Карлос де Пена (79-я минута); в составе "Гента" отличился немецкий форвард Тим Кляйндинст (41-я минута).
"ГОРДОН" вел текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ответная игра пройдет в Киеве 29 сентября.
Украинскому клубу для выхода в групповой раунд Лиги чемпионов необходимы победа с любым счетом, ничья или поражение со счетом 0:1.