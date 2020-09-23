"Гент" – "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Сегодня вечером киевское "Динамо" сыграет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Поединок, который пройдет в Генте, начнется в 22.00 по киевскому времени. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Футбол", издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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