"Гент" – "Динамо". Где и когда смотреть матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" 23 сентября проведет первый матч в плей-офф квалификации Лиги чемпионов против бельгийского "Гента". Букмекеры отдают предпочтение бельгийскому клубу.

В среду, 23 сентября, киевское "Динамо" на выезде сыграет против бельгийского "Гента" в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Как сообщается на официальном сайте УЕФА, поединок начнется в 22.00 по киевскому времени.

Игра будет проходить в Генте на стадионе "Геламко Арена". Из-за пандемии коронавируса болельщиков на матче не будет.

Прямую трансляцию будет вести телеканал "Футбол". Издание "ГОРДОН" проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Киевский клуб вылетел в Бельгию 21 сентября. Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу взял на выезд 20 полевых игроков и трех голкиперов:

Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Руслан Нещерет.

Защитники: Константин Вивчаренко, Илья Забарный, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Артем Шабанов.

Полузащитники: Александр Андриевский, Виталий Буяльський, Роман Вантух, Беньямин Вербич, Карлос де Пена, Александр Караваев, Богдан Леднев, Сергей Сидорчук, Георгий Цитаишвили, Виктор Циганков, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев.

Нападающие: Жерсон Родригес, Владислав Супряга.

Вирушаємо до Бельгії у наступному складі: pic.twitter.com/ZMyYQxA2oZ — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 21, 2020

Пресс-служба "Динамо" напоминает, что с "Гентом" киевляне встречались в 2010 году, тоже в рамках квалификационного раунда Лиги чемпионов. Тогда украинская команда, возглавляемая российским тренером Валерием Газзаевым, по сумме двух матчей выиграла со счетом 6:1 (3:0 дома и 3:1 на выезде).

Однако в завтрашнем матче, по мнению авторитетной букмекерской конторы William Hill, такого преимущества у киевлян не будет. Фаворитом встречи считают "Гент" – ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 2,37, тогда как на победу "Динамо" – с коэффициентом 2,9 (чем ниже коэффициент, тем выше вероятность, что это произойдет). Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3,1.

При этом телеканал "Футбол" отмечает, что "Генту" не хватает стабильности: клуб уже дважды сменил главного тренера с начала сезона, а в национальном чемпионате команда занимает 13-е место после четырех поражений. "Динамо" начало сезон намного лучше: выиграло два из трех поединков в Премьер-лиге, а также завоевало Суперкубок.