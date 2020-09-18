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В Германии футбольный клуб проиграл 0:37 из опасений заразиться коронавирусом

Немецкая команда SG Ripdorf/Molzen II пыталась перенести игру с SV Holdenstedt II после игры соперника с командой, в которой был инфицированный COVID-19 футболист, но все-таки вышла на поле, чтобы не платить €200 штрафа.

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Игра проходила на поле проигравшей команды
Игра проходила на поле проигравшей команды
Фото: pixabay.com

13 сентября команда SG Ripdorf/Molzen II, играющая в одном из низших дивизионов футбольного чемпионата Германии, из-за эпидемии коронавируса уступила соперникам из SV Holdenstedt II со счетом 0:37. Об этом сообщил телеканал ESPN.

Игра проходила на домашнем поле SG Ripdorf/Molzen II в Ильцене. На игру хозяева поля выставили минимально возможное количество игроков – семь, остальные отказались.

Во время матча они соблюдали дистанцию с игроками соперника примерно в два метра, что привело к двузначному числу забитых в их ворота мячей.

Такие действия проигравшей команды связаны с тем, что их соперник перед этим провел матч с командой, в которой был инфицированный коронавирусом футболист. Хотя все игроки SV Holdenstedt II получили отрицательные результаты тестирования на COVID-19, в SG Ripdorf/Molzen II опасались, что инфекция просто еще не проявилась.

Команда из Ильцена пыталась отложить игру, но их соперник был против. Решение играть SG Ripdorf/Molzen II принял после угрозы штрафа в €200. Представитель клуба объяснил ESPN, что для них это большие деньги в условиях пандемии.

Теги: футбол, Германия, эпидемия, штраф, деньги, футболист, инфекция, игры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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