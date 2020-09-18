Определились соперники украинских клубов в Лиге Европы в случае их выхода в плей-офф квалификации

18 сентября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает сайт УЕФА.
На этом этапе Украину представляют "Десна" из Чернигова и "Колос" из Ковалевки Киевской области.
В случае победы над хорватской "Риекой" в третьем квалификационном раунде следующим соперником "Колоса" станет победитель пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша).
В случае победы над немецким "Вольфсбургом" "Десна" сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция).
Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 24 сентября. "Десна" в этот раунд попала автоматически, "Колосу" пришлось начинать со второго квалификационного раунда, где украинцы обыграли со счетом 2:1 греческий "Арис".
Матчи плей-офф квалификации пройдут 1 октября.
В Лиге Европы также будет играть луганская "Заря". Она вступит в борьбу за приз позже.