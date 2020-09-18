Определились соперники украинских клубов в Лиге Европы в случае их выхода в плей-офф квалификации

В квалификации Лиги Европы УЕФА "Колос" из Ковалевки сыграет с хорватским клубом, а в случае победы – с польским или датским. Соперником "Десны" из Чернигова в случае ее победы над немецкой командой станет соперник из Греции или Швейцарии.

18 сентября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает сайт УЕФА.

На этом этапе Украину представляют "Десна" из Чернигова и "Колос" из Ковалевки Киевской области.

В случае победы над хорватской "Риекой" в третьем квалификационном раунде следующим соперником "Колоса" станет победитель пары "Копенгаген" (Дания) – "Пяст" (Польша).

В случае победы над немецким "Вольфсбургом" "Десна" сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) – АЕК (Греция).

Матчи третьего квалификационного раунда запланированы на 24 сентября. "Десна" в этот раунд попала автоматически, "Колосу" пришлось начинать со второго квалификационного раунда, где украинцы обыграли со счетом 2:1 греческий "Арис".

Матчи плей-офф квалификации пройдут 1 октября.

В Лиге Европы также будет играть луганская "Заря". Она вступит в борьбу за приз позже.