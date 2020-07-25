В финал плей-офф за место в Лиге Европы вышли "Мариуполь" и "Колос"

В полуфинальных матчах плей-офф за право играть в Лиге Европы УЕФА "Колос" из Ковалевки Киевской области выиграл у "Днепра-1", а "Мариуполь" – у "Александрии".

25 июля клубы украинской Премьер-лиги (УПЛ) провели полуфинальные матчи плей-офф за право играть в Лиге Европы УЕФА, их победителями стали "Колос" из Ковалевки Киевской области и "Мариуполь". Об этом сообщает сайт УПЛ.

"Мариуполь", представлявший вторую, менее сильную группу чемпионата, со счетом 2:1 выиграл на выезде у "Александрии" из Кировоградской области.

В поединке "Колоса" из первой группы УПЛ и "Днепра-1" (Днепр) из второй группы зрители увидели пять мячей. Четыре из них забили футболисты из Киевской области и победили 4:1.

Финальный матч плей-офф, в котором сыграют "Колос" и "Мариуполь", состоится 29 июля.