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"Севилья" шестой раз выиграла Лигу Европы. Это новый рекорд

В финале Лиги Европы УЕФА испанская "Севилья" со счетом 3:2 выиграла у итальянского "Интера".

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"Севилья" (в светлых футболках) шестой раз победила в финале турнира
"Севилья" (в светлых футболках) шестой раз победила в финале турнира
Фото: ЕРА

Испанский футбольный клуб "Севилья" стал победителем Лиги Европы сезона 2019/2020. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

21 августа в финале, который проходил в немецком Кельне, команда из Севильи обыграла "Интер" из итальянского города Милан.

Испанцы пропустили первыми – пенальти на пятой минуте матча реализовал Ромелу Лукаку.

После этого игрок "Севильи" Люк де Йонг забил дважды – на 12-й и на 33 минутах – и его команда повела в счете.

До перерыва "Интер" сумел сравнять счет усилиями Диего Година (36 минута).

Во втором тайме был забит единственный мяч, который и стал решающим. Его автором стал Лукаку, на этот раз он забил в собственные ворота.

Итоговый результат – 3:2 в пользу "Севильи".

Испанская команда установила новый рекорд по количеству побед в этом турнире. С начала столетия, когда соревнования еще назывались Кубком УЕФА, "Севилья" шесть раз побеждала в финале – в 2006-м, 2007-м, 2014-м, 2015-м, 2016-м и 2020 годах.

Ближайшие преследователи клуба-рекордсмена – "Ливерпуль", "Ювентус", "Интер" и "Атлетико" (Мадрид) – только по три раза выигрывали Кубок УЕФА/Лига Европы.

Теги: футбол, Лига Европы, рекорд, Кельн, Интер, Севилья
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