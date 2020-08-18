В Германии сыграли "голый матч" в знак протеста против коммерциализации футбола

Две футбольные команды в немецком городе Эр-Эркеншвик (Северный Рейн-Вестфалия) сыграли 16 августа "голый матч" в рамках протеста против коммерциализации футбола, а также против навязываемых стандартов красоты.

Художник Геррит Старчевски организовал 16 августа на стадионе Штимберг в городе Эр-Эркеншвик (Северный Рейн-Вестфалия, Германия) футбольный матч с участием голых футболистов. На игроках были только футбольные бутсы и разноцветные носки, чтобы различать, кто за какую команду играет. Номера игроков были нарисованы вручную на их спинах, пишет DW.

Критика Старчевски направлена против растущей коммерциализации мирового футбола. А кроме того, художник считает, что таким образом он смог показать пример разнообразия и естественности против зависимости и влияния социальных сетей и ложных идеалов красоты.

По его мнению, подлинность тела – то, чего нет в современном футболе. Все должно быть идеально, и, в конце концов, вновь упирается в коммерциализацию, сказал Старчевски в интервью перед матчем журналу 11Freunde.