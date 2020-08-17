Главного тренера "Барселоны" уволили после разгромного поражения команды

Президент испанского футбольного клуба "Барселона" Хосеп Бартомеу сообщил, что главный тренер Кике Сетьен уволен после разгромного поражения команды 15 августа в матче с немецкой "Баварией" в рамках Лиги чемпионов. Команда пропустила восемь голов.

Кике Сетьен реагирует на проигрыш своей команды в матче с мюнхенской "Баварией" 15 августа Фото: ЕРА

15 августа в португальском Лиссабоне в четвертьфинале Лиги чемпионов немецкая "Бавария" разгромила испанского футбольного гранда "Барселону" со счетом 8:2. После этого руководство клуба уволило главного тренера Кике Сетьена. Об этом 17 августа сообщил портал cope.es со ссылкой на слова президента клуба Хосепа Марию Бартомеу.

"Сетьен уволен", – сообщил Бартомеу в разговоре с журналистом Виктором Наварро, говорится в Twitter издания. В ближайшее время о его отставке клуб сообщит официально.

* ÚLTIMA HORA *



Bartomeu a @victor_nahe:



* "Setién está fuera".



El Presidente ha salido de la reunión con Abidal y Planes en las oficinas del club. pic.twitter.com/OCfy0uaxeu — Tiempo de Juego (@tjcope) August 16, 2020

В январе 2020 года "Барселона" объявила о разрыве контракта с главным тренером команды испанцем Эрнесто Вальверде. На его место назначили испанца Кике Сетьена. Контракт с ним был подписан до лета 2022 года.

Восемь мячей в одном матче "Барселона" не пропускала с 1946 года, когда со счетом 8:0 проиграла "Севилье" в Кубке Испании. За три года до этого "Барса" проиграла со счетом 11:1 мадридскому "Реалу" в полуфинале кубка, в 1940-м с таким же счетом каталонский клуб уступил "Севилье" в матче чемпионата.