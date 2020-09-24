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НАБУ настаивает на продолжении расследования дела "Роттердам плюс"

В Национальном антикоррупционном бюро Украины подчеркнули, что решение Высшего антикоррупционного суда о законности закрытия дела по формуле "Роттердам плюс" не является окончательным.

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НАБУ пожаловалось на действия прокурора в деле "Роттердам плюс"
НАБУ пожаловалось на действия прокурора в деле "Роттердам плюс"
Фото: nabu.gov.ua

Признание Высшим антикоррупционным судом (ВАКС) законным решения прокуратуры закрыть дело "Роттердам плюс" из-за отсутствия в нем состава преступления может быть обжаловано. Об этом 24 сентября заявило в Facebook Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

"Решение ВАКС, которым отказано в удовлетворении жалобы на закрытие дела "Роттердам плюс", не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате ВАКС... НАБУ настаивает на возобновлении расследования, что позволит передать дело в суд для его оценки беспристрастными судьями и гражданским обществом", – говорится в сообщении.

В бюро также уведомили о подаче жалобы на действия прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Ведомство отмечает, что тот "за все время расследования ни разу не вытребовал материалы производства для изучения и не интересовался у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания".

"НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам плюс" должен ставить суд по результатам состязательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства", – подчеркнули в бюро.

https://www.facebook.com/nabu.gov.ua/posts/2765482533697415

Во время заседания ВАКС 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось. Суд согласился, что дело нужно закрыть.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Издание Politeka писало со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда, что Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому, оказался единственным "потерпевшим" в уже закрытом из-за отсутствия состава преступления деле "Роттердам плюс".

Теги: антикоррупционное бюро, расследование, апелляция, НАБУ, САП, Роттердам плюс, суд, жалоба, заседание, ВАКС
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