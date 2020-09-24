Завод Коломойского оказался единственным "потерпевшим" в закрытом деле "Роттердам плюс" – СМИ

По информации издания Politeka, в суд для пересмотра решения прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс" обратился только Никопольский завод ферросплавов, который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Никопольский завод ферросплавов (НЗФ), принадлежащий бизнесмену Игорю Коломойскому, оказался единственным "потерпевшим" в уже закрытом из-за отсутствия состава преступления деле "Роттердам плюс", пишет издание Politeka со ссылкой на данные Высшего антикоррупционного суда.

По информации издания, в суд для пересмотра решения прокуратуры обратились только представители этого предприятия. Суд планирует рассмотреть иск НЗФ к Специализированной антикоррупционной прокуратуре 24 сентября.

Politeka отмечает, что, по утверждению экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка, который был одним из подозреваемых по этому делу, медиакампанию против формулы "Роттердам плюс" финансировали структуры Коломойского.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года найти не удалось.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.