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НАБУ использует Чумака по делу "Роттердам плюс" для удовлетворения своих амбиций – адвокат

Во время сегодняшнего судебного заседания ВАКС присутствующие на нем детективы НАБУ постоянно давали инструкции представителям экс-нардепа Виктора Чумака, за что следственная судья сделала отдельное замечание, заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец

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Ирина Одинец: Мы видели, как детективы контактируют в мессенджерах со стороной господина Чумака и его представителя
Ирина Одинец: Мы видели, как детективы контактируют в мессенджерах со стороной господина Чумака и его представителя
Фото: Iryna Odynets / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро не может смириться с закрытием дела "Роттердам плюс" и использует бывшего народного депутата Виктора Чумака, чтобы оправдаться перед обществом за три с половиной года безосновательного расследования этого дела. Об этом заявила в комментарии "ГОРДОН" адвокат стороны защиты Ирина Одинец после судебного заседания 23 сентября, на котором Высший антикоррупционный суд рассматривал жалобу экс-нардепа на решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс".

"По моему глубокому убеждению, детективы не могут смириться с закрытием производства и для удовлетворения своих собственных амбиций способны пожертвовать судьбами людей, деловой репутацией людей. Только для того, чтобы доказать, что они не зря ели хлеб в НАБУ три с половиной года", – сообщила адвокат.

Она отметила, что во время судебного заседания присутствующие на нем детективы НАБУ постоянно давали инструкции представителям Чумака, за что следственная судья сделала отдельное замечание.

"Мы видели, как детективы контактируют в мессенджерах со стороной господина Чумака и его представителя. Им делали замечания. То есть это всем было видно", – добавила адвокат.

Во время заседания Высшего антикоррупционного суда 23 сентября прокурор САП Виталий Пономаренко заявил, что никаких доказательств совершения преступления в этом деле за три с половиной года не удалось. Вынесение решения суда ожидается утром 24 сентября.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится три с половиной года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Чумак оспаривает вместе с НАБУ решение прокуратуры о закрытии дела.

Теги: Виктор Чумак, антикоррупционное бюро, НАБУ, САП, Роттердам плюс, Ирина Одинец, ВАКС
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