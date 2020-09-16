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НАБУ стремится оправдаться за растрату бюджетных средств на безосновательное дело "Роттердам плюс" – адвокат

В попытках добиться отмены решения САП о закрытии дела НАБУ прибегает к откровенному нарушению закона, заявила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

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Ирина Одинец: НАБУ, которое не является стороной производства, самостоятельно и инициативно приобщает к материалам дела 11 томов уголовного производства, что является, по моему глубокому убеждению, разглашением тайны следствия
Ирина Одинец: НАБУ, которое не является стороной производства, самостоятельно и инициативно приобщает к материалам дела 11 томов уголовного производства, что является, по моему глубокому убеждению, разглашением тайны следствия
Фото: Iryna Odynets / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро пытается обжаловать решение прокуратуры о закрытии дела "Роттердам плюс", чтобы оправдаться перед обществом за 3,5 года бесперспективного расследования и безосновательных затрат на него бюджетных средств. Об этом в эфире телеканала ZIK сообщила адвокат стороны защиты Ирина Одинец.

"НАБУ раздувало это дело 3,5 года. А сейчас, когда наконец было установлено, что состава преступления нет и формула законная, НАБУ просто так не может и не хочет сказать, что 3,5 года они не видели все те доказательства, которые предоставляла сторона защиты. Сказать, что 3,5 года деньги налогоплательщиков использовались на зарплаты НАБУ, на проведение экспертиз, на получение каких-то справок, заключений, рецензий", – отметила Одинец.

Она подчеркнула, что сторона защиты уже получила от прокуратуры постановление о закрытии дела, в котором установлено, что формула законная и обоснованная, никаких убытков не нанесла. По ее словам, никаких законных оснований для обжалования решения прокуратуры на сегодня нет. Адвокат отметила, что в попытках добиться отмены решения САП о закрытии дела, НАБУ прибегает к откровенному нарушению закона.

"Не дождавшись решения суда, детективы НАБУ, которые не являются стороной производства, самостоятельно и инициативно приобщают к материалам дела 11 томов уголовного производства, что является, по моему глубокому убеждению, разглашением тайны следствия", – отметила Одинец.

28 августа САП сообщила о закрытии дела "Роттердам плюс" в части, касающейся подозреваемых, из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств нанесения ущерба. 8 августа истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017-го. Согласно Уголовному процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП – передать дело в суд или закрыть в связи с отсутствием состава преступления.

9 сентября адвокат стороны защиты Ирина Одинец опубликовала постановление прокуратуры, из которого следует, что в действиях лиц, которым год назад были предъявлены подозрения, отсутствует состав преступления и доказать их виновность в суде невозможно.

Теги: антикоррупционное бюро, экспертиза, растрата, детективы, НАБУ, адвокат, САП, Роттердам плюс, Ирина Одинец
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